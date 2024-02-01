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Как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ в США

Как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ в США Фото: freepik
На фоне шумихи вокруг "Радио Азаттык" в связи с отказом в аккредитации некоторым журналистам этого издания мы решили разобраться, как обстоят дела с аккредитацией иностранных СМИ на родине "Радио Азаттык" – в США, сообщает Zakon.kz.

С 1938 года в США действует Foreign Agents Registration Act (FARA) – "Закон о регистрации иностранных агентов", который регламентирует работу организаций, представляющих интересы иностранных компаний и государств в США.

Согласно этому закону, иностранными агентами считаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора или государства.

Закон обязывает их ежемесячно предоставлять в Минюст финансовую отчетность и данные о своей деятельности.

Под действие закона также подпадают СМИ, которые "контролируются, субсидируются или финансируются" из-за рубежа, и к которым предъявляется дополнительное требование: при распространении материалов или при вещании в каждом материале должна быть информация о том, что этот материал или вещание делается от имени иностранного государства.

Излишне говорить, что в Казахстане ничего подобного нет. Казахстан не накладывает на СМИ, а также на юридических и физических лиц, ведущих общественную деятельность и получающих иностранное финансирование, подобных обязательств или ограничений.

А что в США с аккредитацией?

Предположим, казахстанские государственные Хабар или Kazinform захотят создать в США свое СМИ и распространять там информацию. В этом случае созданному СМИ нужно будет зарегистрироваться в качестве иноагента и ежемесячно отправлять отчеты в американский Минюст.

Как сказали опрошенные нами эксперты, иностранным СМИ и иноагентам достаточно сложно, а иногда и невозможно получить аккредитацию в органах власти США.

Например, в Конгрессе США в правилах аккредитации ясно говорится, что аккредитация не может быть предоставлена тому, кто работает "на иностранное правительство или его представителей".

Тем не менее это не значит, что неаккредитованное СМИ не может рассказывать о работе Конгресса США. Может!

Но съемка для не аккредитованной в конгрессе прессы разрешена только с тротуара противоположной стороны улицы, на которой расположен комплекс зданий Конгресса. За выполнением этого правила строго следят многочисленные сотрудники полиции и секретной службы Капитолия.

При этом при таких ограничениях почему-то никто не говорит, что свобода слова в Америке под угрозой.

И это нормально. Каждое независимое государство имеет право устанавливать свои правила. Остальные государства и их представители должны уважать это право и установленные правила и выполнять их.

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