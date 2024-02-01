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Казахстанский Медиа Альянс выступил с заявлением

Казахстанский Медиа Альянс выступил с заявлением Фото: pxhere
Казахстанский Медиа Альянс отметил, что в последнее время в Казахстане высказываются различные мнения относительно законодательного регулирования деятельности и аккредитации представителей иностранных СМИ, наблюдается попытка создать на эту тему общественный резонанс.

Со своей стороны Казахстанский Медиа Альянс считает, что для беспокойства представителей СМИ и общественности нет никаких оснований. Мировой опыт показывает, что деятельность иностранных СМИ должна осуществляться в соответствии с местным законодательством той или иной страны. Это естественная процедура по обеспечению информационной безопасности любого государства.

"Отметим, в настоящее время в Казахстане аккредитованы 39 иностранных СМИ из 15 государств, при этом в стране работают 160 их представителей, что само по себе говорит об отсутствии ограничений на работу иностранных СМИ".Казахстанский Медиа Альянс

Следует подчеркнуть, что на текущий момент в Казахстане для регистрации иностранных СМИ используется только уведомительный механизм. При этом нередко иностранными журналистами нарушается законодательство Казахстана.

В таких случаях, согласно мировому опыту, существует даже механизм отзыва аккредитации, если представители иностранных СМИ нарушают местное законодательство. Например, в США и Турции, помимо отзыва аккредитации, вводится запрет на продолжение журналистской деятельности в этих странах. Каждая страна своими законами определяет правила регулирования деятельности представителей иностранных средств массовой информации.

Регистрация представителей иностранных СМИ для ведения деятельности в другой стране – широко распространенная мировая практика. В развитых странах мира, таких как США, Германия, Великобритания, Сингапур и Малайзия, аккредитация представителей иностранных СМИ уже давно регламентирована на законодательном уровне, при этом в каждой стране существуют строгие требования и правила.


"Аккредитация и правовое регулирование деятельности представителей иностранных СМИ в Казахстане является естественной необходимостью, которая осуществляется в соответствии с мировой практикой".Казахстанский Медиа Альянс

Казахстанский Медиа Альянс считает, что поиск в этой ситуации негативного подтекста или же повода для ограничения работы иностранных СМИ показывает незнание мирового опыта.

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