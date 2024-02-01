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Казахстанские школьники расстроили спикера Сената

Казахстан Сенат Ашимбаев Фото: pixabay
Спикер Сената Маулен Ашимбаев 1 февраля отметил, что читательская грамотность казахстанских школьников падает. Отсутствие динамики роста, по его словам, удручает, сообщает Zakon.kz.

Рейтинги международной оценки качества образования ОЭСР PISA последних лет свидетельствуют о значительном отставании успеваемости от сверстников из стран ОЭСР. Такая ситуация, по мнению Маулена Ашимбаева, вкупе с чрезмерным увлечением соцсетями грозит потерей ключевых навыков как для жизни, так и для формирования профессионализма.

"В декабре 2023 года мы получили свежие результаты международной оценки качества образования ОЭСР PISA-2022. Удручает отсутствие динамики роста в результатах наших школьников. По некоторым параметрам мы видим ухудшение ситуации. В частности, особо настораживает ситуация с читательской грамотностью: наши школьники отстают от своих сверстников в странах на три года. Такая, казалось бы, безобидная категория – читательская грамотность, в то же время показывает системные проблемы. Показывает, что сегодня дети больше вовлечены в социальные сети".Маулен Ашимбаев

В сложившейся ситуации Маулен Ашимбаев обозначил необходимость принятия специальной программы по повышению читательской грамотности. Он также подчеркнул, что результаты исследований – это не просто статистические данные, а инструмент для принятия решений и инструкция к дальнейшим эффективным действиям по решению проблемы.

"Во-первых, в этом направлении нужна специальная программа в рамках Министерства просвещения по повышению читательской грамотности. Во-вторых, получили результаты (про результаты PISA. – Прим. ред.) и на этом что, забыли? Надо же выводы делать, план дальнейших действий составлять, что-то менять. Поэтому мы ожидаем, что совместно с соответствующим комитетом Сената меры будут обсуждаться, реализовываться. В целом, нужно очень серьезно относиться к результатам такого рода международных исследований. Полученные результаты говорят о необходимости принятия соответствующих мер. Возможно, есть необходимость в разработке национальной программы по развитию читательской грамотности по опыту стран-лидеров". Маулен Ашимбаев

О том, что школьники Казахстана значительно отстают по читательской грамотности от своих сверстников из стран ОЭСР, говорят уже не первый год. 

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