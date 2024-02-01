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Депутат требует повысить ответственность блогеров за рекламу стройкомпаний

Депутат требует повысить ответственность блогеров за рекламу стройкомпаний Фото: Zakon.kz
Сенатор Геннадий Шиповских 1 февраля 2024 года в своем запросе потребовал повысить ответственность блогеров и известных личностей, рекламирующих строительные компании, сообщает Zakon.kz.

Только в столице из Нацфонда на завершение проблемных объектов выделили 60 млрд тенге, а из республиканского и местных бюджетов – 154 млрд тенге. И сегодня в стране насчитывается около 7 тыс. обманутых дольщиков, более 4 тыс. из которых находятся в столице. По республике есть еще 44 проблемных объекта.

А за последние два года правоохранительные органы привлекли к ответственности более 300 компаний за неправомерный сбор средств и оштрафовали их на сумму 250 млн тенге.

"То есть в среднем на одну компанию было наложено штрафов на чуть более 800 тыс. тенге. Это всего лишь цена за два квадратных метра одной квартиры, а ущерб составляет 300 млрд тенге. Разве это не парадокс? Кроме того, из-за безответственности некоторых стройкомпаний, кроме дольщиков, страдают строители, предприниматели и поставщики строительных товаров. Мы видим, что наши строители с трудом получают зарплату от стройкомпаний. Некоторые из них были на приеме у меня с этим вопросом".Геннадий Шиповских

Он считает, что нужно усилить требования и госконтроль, предъявляемые к стройкомпаниям.

"Если компания не сдает дом в сроки, то необходимо обязать их арендную плату дольщикам указать в договоре. Также необходимо повысить ответственность блогеров и известных личностей, рекламирующих такие стройкомпании. Также важно, чтобы полностью они убедились в компаниях, которые предлагают рекламу жилья населения. Что мешает таким компаниям повысить размер штрафа, чтобы он ощущался компаниями? И насколько целесообразно распределять средства Нацфонда (на завершение строительства проблемных ЖК. – Прим. ред.), рассчитанные при возникновении ЧС?"Геннадий Шиповских

На днях стало известно, что дольщики одного из алматинских ЖК обратились с заявлением в Управление полиции Бостандыкского района. Они обвиняют руководителя ТОО "Flora City Stroy" в продаже квартир в несуществующем ЖК.

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