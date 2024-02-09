В девяти областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды
Фото: pixabay
По состоянию на 18:00 9 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 23 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации "КазАвтоЖол", движение ограничено в:
- Абайской области – 3 участка;
- Акмолинской области – 1 участок;
- Актюбинской области – 4 участка;
- Восточно-Казахстанской области – 5 участков;
- Карагандинской области – 1 участок;
- Костанайской области – 3 участка;
- Кызылординской области – 1 участок;
- Северо-Казахстанской области – 4 участка;
- Улытауской области – 1 участок.
"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 816 единиц техники и 1605 человек". "КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня.
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