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В девяти областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды

закрытые дороги Фото: pixabay
По состоянию на 18:00 9 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 23 участках автодорог республиканского значения в 9 областях, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации "КазАвтоЖол", движение ограничено в:

  • Абайской области – 3 участка;
  • Акмолинской области – 1 участок;
  • Актюбинской области – 4 участка;
  • Восточно-Казахстанской области – 5 участков;
  • Карагандинской области – 1 участок;
  • Костанайской области – 3 участка;
  • Кызылординской области – 1 участок;
  • Северо-Казахстанской области – 4 участка;
  • Улытауской области – 1 участок.
"На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 816 единиц техники и 1605 человек". "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня.

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