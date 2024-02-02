Старый Казахстан хочет вернуть старые схемы: общественник вскрыл проблему центров ЗОЖ в РК

Президент общественного объединения "Повышение открытости" Кирилл Павлов на пресс-конференции 2 февраля выступил против предложений депутатов Мажилиса, касающихся деятельности центров пропаганды ЗОЖ, сообщает Zakon.kz.

Он заявил, что раньше эта система была полностью непрозрачной и коррупционной. И на нее ежегодно выделяли 500 млн тенге бюджетных средств. По словам Кирилла Павлова, на больших суммах, предназначенных на продвижение ЗОЖ, в стране не один год зарабатывала и продолжает зарабатывать группа узкоаффилированных организаций, так называемых центров ЗОЖ. С 2018 года в Казахстане стало обязательным объявлять тендер на работу по пропаганде ЗОЖ, и в конкурсе периодически участвуют другие некоммерческие организации. Однако в некоторых случаях деньги не осваиваются, так как якобы не находится "компетентный" поставщик услуг.

"Сейчас передали в более-менее конкурентную среду, что и не устроило депутатов и тех, кто стоит за центрами ЗОЖ". Кирилл Павлов

Группа депутатов Мажилиса в своем недавнем обращении в Минздрав инициировала изменения, которые, по мнению Павлова, возвратят систему ЗОЖ из конкурентной среды к прежней, полностью непрозрачной и потенциально коррумпированной структуре.

Депутаты предлагают:

• предусмотреть закупку услуг по пропаганде ЗОЖ через так называемое стратегическое партнерство;

• закрепить принцип территориальности при оказании услуг по пропаганде и формированию ЗОЖ.

• при разработке технической спецификации учитывать исполнение статьи 154 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" – формирование здорового образа жизни обеспечивается только субъектами здравоохранения.

"Группа мажилисменов хочет вернуть ранее действовавшую схему финансирования услуг в сфере пропаганды ЗОЖ: когда акиматы заключали договоры с центрами ЗОЖ, при этом последние были аффилированы с Минздравом через Национальный центр общественного здравоохранения и получали контракты. В то время только эти центры имели право на предоставление такой услуги акиматам. Эта система была совершенно закрытой, когда из местных бюджетов по прямому заказу на такую пропаганду уходили миллиарды тенге. С 2015 по 2019 год через систему госзакупок на деятельность госцентров ЗОЖ прошла астрономическая сумма – 1,7 млрд тенге. Депутаты Мажилиса хотят, чтобы акиматы снова заключали договоры только напрямую с центрами ЗОЖ, без тендеров и возможных конкурентов". Кирилл Павлов

Сейчас центры ЗОЖ являются негосударственными, заказы получают на основе тендера, что хоть как-то должно выступать сдерживающим, антикоррупционным фактором при должном внимании общественности.

"Через хитрую схему "стратегического партнерства", которую предлагает группа мажилисменов, будет легче управлять денежными потоками и создавать "кипучую работу" продвижения здорового образа жизни за бюджетные средства без шансов чему-то здравому попасть в эту систему". Кирилл Павлов

Общественник упомянул еще одно предложение депутатов – поручение Национальному центру общественного здравоохранения (НЦОЦ) "усилить взаимодействие с региональными центрами с целью улучшения качества проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни, ведения мониторинга и контроля оказания услуг, соблюдения сроков проведения мероприятий, эффективного расходования бюджетных средств".

Общественник подметил факт: НЦОЗ раз в пять лет проводит исследование GATS – срез "Как поменялось количество курящих в стране и насколько качественно". GATS проводился в нашей стране два раза: в 2014 и в 2019 годах. Вывод исследователей: количество курящих в количественном выражении не изменилось.

"Как же можно было так бороться с курением, чтобы за пять лет цифры никак не изменились? При этом за время функционирования региональных Центров ЗОЖ государством выделялось колоссальное ежегодное финансирование. (...) За региональными Центрами ЗОЖ стоит "Коалиция за Казахстан, свободный от табачного дыма", возглавляемая Джамилей Садыковой, которая, надо полагать, и направляет их работу в нужное русло. И которая всегда скрывает имена своих спонсоров, и те задачи, которые те перед ней ставят. Общественная организация, не являющаяся ни профессиональным объединением медиков, ни государственным органом, каким-то непонятным способом на безальтернативной основе навязала свои услуги по пропаганде ЗОЖ". Кирилл Павлов

Согласно открытым данным Statsnet, оценочная годовая выручка общественного фонда "Темексiз" в 2021 – 119,8 млн тенге, в 2022 – 148,6 млн тенге, в 2023 – 86 млн тенге.

"Мы предполагаем, что старый Казахстан пытается вернуть свои старые схемы. В частности, через центры ЗОЖ. Потому что это непрозрачность системы, непонятная работа, неподотчетные деньги – куда уходят, на что – непонятно. Хотя по закону об "НПО" они обязаны ежегодно отчитываться и публиковать финотчетность. Мы постоянно направляем запросы, но никто нам никакой отчет не предоставил". Кирилл Павлов

Сейчас, по мнению Павлова, получение этой организацией госфинансирования осложнено неудобным фактом тендера, который и решила отменить инициативная группа депутатов Мажилиса и вернуть влияние в полной мере в одни руки.