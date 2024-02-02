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Наталья Годунова доложила президенту о работе Высшей аудиторской палаты

Наталья Годунова доложила президенту о работе Высшей аудиторской палаты Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Наталью Годунову и выслушал ее доклад, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба Акорды 2 февраля, глава государства выслушал отчет о работе Высшей аудиторской палаты за 2023 год и планах на предстоящий период.

Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву, что за отчетный период палата провела 20 аудиторских мероприятий на 208 объектах, охватив примерно 19,5 трлн тенге бюджетных средств. Она также рассказала главе государства об итогах отдельных аудиторских мероприятий, завершенных в последнем квартале 2023 года.

"Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему повышению эффективности исполнения государственных ресурсов, а также по реализации новых полномочий Высшей аудиторской палаты", – говорится в сообщении Акорды.

В сентябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев своим указом расширил полномочия Высшей аудиторской палаты.

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