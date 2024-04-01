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Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты

Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 09:01 Фото: gov.kz
1 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Наталью Годунову от должности председателя Высшей аудиторской палаты, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на сайте Акорды.

"Указом главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Наталья Годунова родилась 24 мая 1972 года в Уральске.

Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист", Финансовую академию при правительстве Российской Федерации. Кандидат экономических наук.

Карьера

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в "Агропромбанке "Орал".

В 1997-2005 годах работала ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующим отделом аппарата акима Западно-Казахстанской области, директором Департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

С 2005 по 2006 год – советник-экономист Торгового представительства Республики Казахстан в России.

В 2006-2009 годах занимала должность советника акима Мангистауской области.

С 2009 по 2011 год – консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в России.

В 2012-2013 годах являлась советником заместителя премьер-министра Казахстана.

С 2013 по 2015 год занимала должность заместителя акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.

В 2015-2017 годах – секретарь партии "Нұр Отан", член Бюро Политсовета партии "Нұр Отан".

С декабря 2017 года – член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С февраля 2018 года – председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Указом президента Республики Казахстан от 28 ноября 2022 года №9 назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

Награждена Почетной грамотой Республики Казахстан (2008 г.), орденами "Құрмет" (2016 г.), "Парасат" (2021 г.) и юбилейными медалями.

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