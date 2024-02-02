Электростанция в поселке Жамбылской области: РК ратифицировала соглашение с Францией

Казахстан ратифицировал соглашение с Францией о борьбе с глобальным потеплением, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что сенаторы одобрили законопроект по ратификации специального соглашения между правительствами Казахстана и Франции о сотрудничестве в сфере борьбы с глобальным потеплением. В рамках соглашения планируется строительство электростанции в Жамбылской области.

Соглашение предусматривает реализацию проекта "Мирный" – строительство и эксплуатация гибридной электростанции, использующей энергию ветра общей мощностью 1ГВт, в районе пос. Мирный Жамбылской области.

