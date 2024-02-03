В трех областях действует ограничение на некоторых участках трасс
Фото: pxhere
По состоянию на 3 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, сообщает Zakon.kz.
Жамбылская область:
- "Алматы – Ташкент – Термез" км 159-238 (I категория), уч. с. Кенен – с. Кайнар. Движение осуществляется через старый перевал Кордай – 79 км.
Причина: туман, ограничение видимости, ветер.
Костанайская область:
- "Жезказган – Петропавловск" км 252-335, уч. гр. обл. Улытау – г. Аркалык – 83 км.
В связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.
Улытауская область:
- "Жезказган – Петропавловск" км 137-252, уч. п. Улытау – гр. Костанайской обл. – 115 км.
Причина: метель, ограничение видимости.
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