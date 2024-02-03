В трех областях действует ограничение на некоторых участках трасс

Фото: pxhere

По состоянию на 3 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 3 участках автодорог республиканского значения в 3 областях, сообщает Zakon.kz.

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