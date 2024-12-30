Участки трассы Екатеринбург – Алматы закрыли в двух областях Казахстана

30 декабря 2024 года с 22:30 в Жамбылской и Карагандинской областях вводятся ограничения на движение всех видов транспорта по автодороге Екатеринбург – Алматы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", в Жамбылской области движение будет закрыто на участке с 2005 по 2214 км (от границы с Алматинской областью до границы с Карагандинской областью).

В Карагандинской области ограничения вводятся на участке с 1993 по 2005 км (от поселка Сарышаган до границы с Жамбылской областью).

Ориентировочное время снятия ограничений – 31 декабря 2024 года в 03:00.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр по телефону 1403.

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.