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События

Участки трассы Екатеринбург – Алматы закрыли в двух областях Казахстана

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 22:15 Фото: Zakon.kz
30 декабря 2024 года с 22:30 в Жамбылской и Карагандинской областях вводятся ограничения на движение всех видов транспорта по автодороге Екатеринбург – Алматы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", в Жамбылской области движение будет закрыто на участке с 2005 по 2214 км (от границы с Алматинской областью до границы с Карагандинской областью).

В Карагандинской области ограничения вводятся на участке с 1993 по 2005 км (от поселка Сарышаган до границы с Жамбылской областью).

Ориентировочное время снятия ограничений – 31 декабря 2024 года в 03:00.

Дополнительную информацию можно получить круглосуточно, позвонив в колл-центр по телефону 1403.

Ранее сообщалось, что в Астане и 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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