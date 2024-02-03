Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередные афтершоки

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований РК зафиксировал очередные афтершоки к юго-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Землетрясения магнитудой 4.9 и 5.3 произошли 3 февраля в 19:26 и 19:44.

Эпицентр землетрясений расположены в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи обратили внимание на то, что это были афтершоки.

Это не первое зарегистрированное сегодня нашими сейсмологами землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5.3.

23 января жителей Алматы напугало сильное землетрясение. Подземные толчки, которые в ночь на 23 января ощутили алматинцы, достигали пяти баллов.

