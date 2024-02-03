Казахстанские сейсмологи зарегистрировали очередные афтершоки
Фото: Indiana University
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований РК зафиксировал очередные афтершоки к юго-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Землетрясения магнитудой 4.9 и 5.3 произошли 3 февраля в 19:26 и 19:44.
Эпицентр землетрясений расположены в 278 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи обратили внимание на то, что это были афтершоки.
Это не первое зарегистрированное сегодня нашими сейсмологами землетрясение. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5.3.
23 января жителей Алматы напугало сильное землетрясение. Подземные толчки, которые в ночь на 23 января ощутили алматинцы, достигали пяти баллов.
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