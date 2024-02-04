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Еще три афтершока зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Еще три афтершока зарегистрировали казахстанские сейсмологи Фото: Zakon.kz
Специалисты Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований РК зафиксировали очередные афтершоки к юго-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz

Землетрясения магнитудой 4.6 и 4.7 произошли 3 февраля в 22:34 и рано утром 4 февраля в 00:02 и 04:15.

Эпицентр землетрясений расположены в 281 км, 273 и 280 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи обратили внимание на то, что это были афтершоки.

Сведений об ощутимости на территории РК нет ни у одного из этих афтершоков.

Это не первое зарегистрированное в ближайшее время нашими сейсмологами землетрясение. Ранее вечером 3 февраля сообщалось о двух афтершоках.

О сильном землетрясении мы писали в конце января. Жителей Алматы напугали подземные толчки, которые в ночь на 23 января достигали пяти баллов.

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