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Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований РК зафиксировал очередной афтершок к юго-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи обратили внимание на то, что это был афтершок.

  • Энергетический класс землетрясения 11.9.
  • Время – 14:36 по Астане.
  • Магнитуда MPV 5.3.
  • Глубина 5 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет

Это первое зарегистрированное нашими сейсмологами землетрясение за последние 2,5 суток. Предыдущий подземный толчок был зафиксирован 1 февраля в 01:21. Эпицентр располагался в 252 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда была 4.6. В Казахстане не ощущалось.

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