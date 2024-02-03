Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований РК зафиксировал очередной афтершок к юго-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи обратили внимание на то, что это был афтершок.
- Энергетический класс землетрясения 11.9.
- Время – 14:36 по Астане.
- Магнитуда MPV 5.3.
- Глубина 5 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана ощутимости нет
Это первое зарегистрированное нашими сейсмологами землетрясение за последние 2,5 суток. Предыдущий подземный толчок был зафиксирован 1 февраля в 01:21. Эпицентр располагался в 252 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда была 4.6. В Казахстане не ощущалось.
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