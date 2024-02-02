Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Теперь без разницы, какая дверь: в автобусах Астаны изменились правила

В автобусах Астаны изменились правила посадки и высадки пассажиров Фото: pixabay
С 1 февраля жители и гости столицы смогут заходить и выходить из общественного транспорта без выбора конкретной двери, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Астаны, правила перевозок пассажиров и багажа в столице, утвержденные Постановлением Правительства РК от 8 ноября 2007 года, утратили силу.

"Согласно новым правилам перевозок пассажиров, требования по посадке через переднюю дверь не регламентированы – вход и выход пассажиров осуществляется через все двери. В данное время ведутся работы по демонтажу аудиооповещений и видеороликов в общественном транспорте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что востребованный алматинцами автобусный маршрут изменил схему движения.  В схему маршрута №46 сообщением ул. Бидайык – ж/д вокзал "Алматы-1" внесли изменения. Они начнут действовать с 29 января 2024 года.  

Читайте также

В Алматы установили мемориальную доску в честь Сергея Терещенко
В Алматы установили мемориальную доску в честь Сергея Терещенко
Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписание авиарейсов
Единый часовой пояс в Казахстане: как это отразится на расписании авиарейсов
Улицы в Алматы зимой будут убирать по-новому
Улицы в Алматы зимой будут убирать по-новому
Диана Абдуллаева
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Землетрясение в Алматы, кто будет отвечать, если дома обрушатся
Землетрясение в Алматы: кто будет отвечать, если дома обрушатся
Российскому тренеру призвали запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Российскому тренеру предложили запретить въезд в Казахстан за грубое оскорбление казахов
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Токаев подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию
Апельсины или мандарины: что полезнее?
Апельсины или мандарины: что полезнее
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: