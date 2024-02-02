Теперь без разницы, какая дверь: в автобусах Астаны изменились правила
Фото: pixabay
С 1 февраля жители и гости столицы смогут заходить и выходить из общественного транспорта без выбора конкретной двери, сообщает Zakon.kz.
По информации акимата Астаны, правила перевозок пассажиров и багажа в столице, утвержденные Постановлением Правительства РК от 8 ноября 2007 года, утратили силу.
"Согласно новым правилам перевозок пассажиров, требования по посадке через переднюю дверь не регламентированы – вход и выход пассажиров осуществляется через все двери. В данное время ведутся работы по демонтажу аудиооповещений и видеороликов в общественном транспорте", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что востребованный алматинцами автобусный маршрут изменил схему движения. В схему маршрута №46 сообщением ул. Бидайык – ж/д вокзал "Алматы-1" внесли изменения. Они начнут действовать с 29 января 2024 года.
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