Теперь без разницы, какая дверь: в автобусах Астаны изменились правила

Фото: pixabay

С 1 февраля жители и гости столицы смогут заходить и выходить из общественного транспорта без выбора конкретной двери, сообщает Zakon.kz.

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