Происшествия

Мужчина с ножом встревожил прохожих около ж/д вокзала в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы около железнодорожного вокзала "Алматы-1" мужчина пытался совершить суицид, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 3 декабря рассказали, что сигнал о происшествии сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) получили от прохожего. Полицейские немедленно отреагировали и обнаружили мужчину с ножом в руках. Он находился в подавленном и неадекватном состоянии и не мог объяснить причины своего поступка. Между тем, на опубликованном полицией видео мужчина сказал, что устал от жизненных проблем.

"Бойцы СОБР оперативно предотвратили попытку причинения себе вреда и обеспечили безопасность окружающих. Мужчина был передан медикам для оказания психологической и медицинской помощи. Департамент полиции Алматы благодарит неравнодушных жителей за своевременные сигналы и напоминает, что любая информация о фактах, угрожающих жизни и здоровью людей, требует незамедлительного обращения на пульт "102", – отметили в ДП.

В ноябре 2025 года в Жамбылской области подростка нашли мертвым в сарае после инцидента с автомобилем.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
