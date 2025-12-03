Мужчина с ножом встревожил прохожих около ж/д вокзала в Алматы

В Алматы около железнодорожного вокзала "Алматы-1" мужчина пытался совершить суицид, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 3 декабря рассказали, что сигнал о происшествии сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) получили от прохожего. Полицейские немедленно отреагировали и обнаружили мужчину с ножом в руках. Он находился в подавленном и неадекватном состоянии и не мог объяснить причины своего поступка. Между тем, на опубликованном полицией видео мужчина сказал, что устал от жизненных проблем.

"Бойцы СОБР оперативно предотвратили попытку причинения себе вреда и обеспечили безопасность окружающих. Мужчина был передан медикам для оказания психологической и медицинской помощи. Департамент полиции Алматы благодарит неравнодушных жителей за своевременные сигналы и напоминает, что любая информация о фактах, угрожающих жизни и здоровью людей, требует незамедлительного обращения на пульт "102", – отметили в ДП.

