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Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе

Казахстан завоевал "золото" на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась золотой медалью чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе (Катар), сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает НОК РК, наши спортсмены стали лучшими в соревнованиях среди смешанных дуэтов (техническая программа).

"Страну в этом виде представляли Наргиза Болатова и Эдуард Ким. Второе место занял Китай. Мексика замкнула тройку лучших", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером турнира по дзюдо серии Grand Slam в Париже. 

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