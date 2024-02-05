Антикор: Чиновник из Шымкента разворовывал деньги на сейсмобезопасность

Руководителя Управления жилья Шымкента подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Антикора за 5 февраля 2024 года сказано, что во исполнение поручения главы государства Антикоррупционной службой проводятся проверки в сфере сейсмической безопасности и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как раз по результатам таких проверок Департаментом по противодействию коррупции Шымкента начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления жилья города.

"Должностное лицо подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города". Пресс-служба Антикора

Отмечено, что предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.

"В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путем строительства банного комплекса в с.Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника. В настоящее время он задержан и водворен в ИВС ДП г.Шымкент". Пресс-служба Антикора

Также сказано, что расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

26 января 2024 года председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали провел совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по изучению ситуации с системой оповещения о землетрясениях. Заседание было проведено после поручений Касым-Жомарта Токаева.

25 января 2024 года президент Казахстана, находясь с рабочим визитом в Алматы, провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

Он поручил Антикору и Генпрокуратуре в месячный срок доложить, на что были потрачены бюджетные средства, выделенные на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях для Алматы.