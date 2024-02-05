Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Антикор: Чиновник из Шымкента разворовывал деньги на сейсмобезопасность

Антикор: Чиновник из Шымкента разворовывал деньги на сейсмобезопасность Фото: Zakon.kz
Руководителя Управления жилья Шымкента подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Антикора за 5 февраля 2024 года сказано, что во исполнение поручения главы государства Антикоррупционной службой проводятся проверки в сфере сейсмической безопасности и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как раз по результатам таких проверок Департаментом по противодействию коррупции Шымкента начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления жилья города.

"Должностное лицо подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города".Пресс-служба Антикора

Отмечено, что предварительная сумма ущерба составляет 120 млн тенге.

"В ходе параллельного финансового расследования проверяется версия о легализации похищенных средств путем строительства банного комплекса в с.Казыгурт Туркестанской области, оформленного на мать чиновника. В настоящее время он задержан и водворен в ИВС ДП г.Шымкент".Пресс-служба Антикора

Также сказано, что расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

26 января 2024 года председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали провел совещание с руководителями структурных и территориальных подразделений по изучению ситуации с системой оповещения о землетрясениях. Заседание было проведено после поручений Касым-Жомарта Токаева.

25 января 2024 года президент Казахстана, находясь с рабочим визитом в Алматы, провел совещание по вопросам сейсмической безопасности.

Он поручил Антикору и Генпрокуратуре в месячный срок доложить, на что были потрачены бюджетные средства, выделенные на автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях для Алматы.

Читайте также

В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах
В Казахстане пересмотрят стандарты досмотра пассажиров в аэропортах
Аналитик о противодействии семейному насилию: Вместе мы сильнее
Аналитик о противодействии семейному насилию: Вместе мы сильнее
Полицейских на дорогах Казахстана станет больше
Полицейских на дорогах Казахстана станет больше
Анастасия Московчук
Антикор Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Новый ж/д вокзал появится в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: