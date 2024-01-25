Токаев дал важное поручение Генпрокуратуре и Антикору по системе раннего оповещения в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Алматы 25 января 2024 года на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности высказался о системе раннего оповещения о сильных землетрясениях, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в 2021 году совместным приказом сразу семи министерств был утвержден Комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмической безопасности на 2021-2023 годы.

"Среди прочего он предусматривал внедрение автоматизированной системы раннего оповещения о сильных землетрясениях для города Алматы. Как у нас обычно бывает, мероприятие в отчете отражено, как исполненное. Выделенные на эти цели средства освоены, акт приема объектов в эксплуатацию подписан. Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по противодействию коррупции разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить, на что были потрачены средства и почему система не сработала. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тыс. сейсмотренировок и 2,5 тыс. семинаров, проведенных за это время по всей стране", – указал Касым-Жомарт Токаев.

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Ранее глава государства заявил, что система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению, а компетентные органы не прошли испытание стихией. Также Касым-Жомарт Токаев рассказал, что важно при ЧС.

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