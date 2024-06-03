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Арест директора футбольного клуба "Жетысу": Антикор озвучил подробности

Задержание , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 18:11 Фото: pixabay
Директор футбольного клуба "Жетысу" подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Жетысуской области изобличен директор КГКП "Футбольный клуб "Жетысу", который в 2022-2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц.

"С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Проверяются другие эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит", – сообщает Антикор.

Ранее стало известно, что директора футбольного клуба "Жетысу" Калмухамета Донсебаева арестовали на два месяца.

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