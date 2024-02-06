Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанец промышлял контрабандой рыбы в страны Евросоюза

Казахстанец промышлял контрабандой рыбы в страны Евросоюза Фото: pxhere
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака.

"При этом, для получения разрешительных документов на экспорт, руководством ТОО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызстана".Пресс-служба АФМ РК

Однако, данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов.

"В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн".Пресс-служба АФМ РК

Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в Антикоре заявили, что руководителя "Ертіс орманы" Армана Бектемирова подозревают во взяточничестве. Установлено, что им организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям.

Читайте также

Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве
Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве
Температурный рекорд 36-летней давности зафиксировали в Казахстане
Температурный рекорд 36-летней давности зафиксировали в Казахстане
29 детей и 10 учителей отравились в одной из школ Туркестанской области
29 детей и 10 учителей отравились в одной из школ Туркестанской области
Анастасия Московчук
АФМ РК Европейский Союз Алматинская область Казахстан Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: