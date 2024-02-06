Казахстанец промышлял контрабандой рыбы в страны Евросоюза
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Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, в период с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака.
"При этом, для получения разрешительных документов на экспорт, руководством ТОО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызстана".Пресс-служба АФМ РК
Однако, данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов.
"В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн".Пресс-служба АФМ РК
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
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