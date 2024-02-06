Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве

Руководитель "Ертіс орманы" Арман Бектемиров подозревается во взяточничестве. Об этом сегодня, 6 февраля 2024 года, заявили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Факты взяточничества со стороны руководителя Государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" (резерват) установлены Антикоррупционной службой по Павлодарской области при координации прокуратуры в рамках выявления системной коррупции в сфере охраны лесного хозяйства.

"Установлено, что им организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. 26 января текущего года с санкции следственного суда руководитель резервата заключен под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров резервата, которые в 2021-2023 годы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 25 млн тенге путем начисления и перечисления сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения.

"Причиненный материальный ущерб частично возмещен. Досудебные расследования продолжаются". Пресс-служба Антикора

Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоре.

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