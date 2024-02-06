Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве

Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве Фото: пресс-служба Антикора
Руководитель "Ертіс орманы" Арман Бектемиров подозревается во взяточничестве. Об этом сегодня, 6 февраля 2024 года, заявили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Факты взяточничества со стороны руководителя Государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" (резерват) установлены Антикоррупционной службой по Павлодарской области при координации прокуратуры в рамках выявления системной коррупции в сфере охраны лесного хозяйства.

"Установлено, что им организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. 26 января текущего года с санкции следственного суда руководитель резервата заключен под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.

Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров резервата, которые в 2021-2023 годы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 25 млн тенге путем начисления и перечисления сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения.

"Причиненный материальный ущерб частично возмещен. Досудебные расследования продолжаются".Пресс-служба Антикора

Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоре.

Материал по теме

Антикор: Чиновник из Шымкента разворовывал деньги на сейсмобезопасность

5 февраля 2024 года стало известно, что Антикор ведет расследование в отношении вице-министра экологии Мансура Оширбаева. Позднее в Минэкологии прокомментировали расследование в отношении вице-министра.

Читайте также

Температурный рекорд 36-летней давности зафиксировали в Казахстане
Температурный рекорд 36-летней давности зафиксировали в Казахстане
29 детей и 10 учителей отравились в одной из школ Туркестанской области
29 детей и 10 учителей отравились в одной из школ Туркестанской области
выплаты
Могла ли БК "OLIMP KZ" 5 лет не выплачивать клиентам наличные деньги?
Динара Халдарова
Антикор Антикор
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
экс-глава правительства
Алихан Смаилов прокомментировал свою отставку
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: