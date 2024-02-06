Антикор: Руководителя "Ертіс орманы" подозревают во взяточничестве
Факты взяточничества со стороны руководителя Государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы" (резерват) установлены Антикоррупционной службой по Павлодарской области при координации прокуратуры в рамках выявления системной коррупции в сфере охраны лесного хозяйства.
"Установлено, что им организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям. 26 января текущего года с санкции следственного суда руководитель резервата заключен под стражу сроком на два месяца", – говорится в сообщении.
Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров резервата, которые в 2021-2023 годы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 25 млн тенге путем начисления и перечисления сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения.
"Причиненный материальный ущерб частично возмещен. Досудебные расследования продолжаются".Пресс-служба Антикора
Согласно ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
"Если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоре.
5 февраля 2024 года стало известно, что Антикор ведет расследование в отношении вице-министра экологии Мансура Оширбаева. Позднее в Минэкологии прокомментировали расследование в отношении вице-министра.