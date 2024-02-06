Близ Алматы нашли новое "кладбище" автобусов

В Казнете появилось видео, на кадрах которого, мужчина, представившись бывшим сотрудником ТОО "Алматыэлектротранс", показал "кладбище" автобусов. Он отметил, что все автобусы практически новые, сообщает Zakon.kz.

По словам автора, он проработал в компании более 10 лет. Мужчина попросил обратить особое внимание на бортовые номера: по ним можно понять, когда был приобретен автобус.

К примеру, один из автобусов доставили в Алматы в 2018 году. Другой – в 2021 году.

"У них пробег очень маленький. Состояние автобусов отличное", – заключил он.

В пресс-службе ТОО "Алматыэлектротранс" отреагировали на видеоролик. Там уточнили, что в целях улучшения качества воздуха в Алматы администрацией города был принят план, где одной из мер является переход с дизельных автобусов на газовые и электрические автобусы.

"В связи с чем, рамках проекта экологизации общественного транспорта в 2023 году акиматом Алматы для товарищества было приобретено 600 новых автобусов на газовом топливе, при этом дизельные автобусы выходят из оборота города и будут направлены в регионы". Пресс-служба ТОО "Алматыэлектротранс"

В дополнении сказано, что процедура передачи автобусов в регионы занимает значительное время.

"Поэтому дизельные автобусы, а также старые троллейбусы были транспортированы на территорию временного хранилища в поселке Кайназар Алматинской области". Пресс-служба ТОО "Алматыэлектротранс"

В настоящий момент на территории хранилища находится 282 единицы техники:

75 троллейбусов 2012 года;

дизельные автобусы марки "ЛиАЗ" 2017-2018 года – 133 единицы;

дизельные автобусы марки "Газель" 2016-2017 года – 60 единиц;

дизельные автобусы марки "ПАЗ" ("Вектор") 2018 года – 14 единиц.

"На территорию временного хранилища также производится перевозка автобусов из поселка Жетыген для подготовки к процедуре списания и последующей реализации на торгах". Пресс-служба ТОО "Алматыэлектротранс"

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Летом 2023 года житель Алматы Аюп Казиев рассказал, что наткнулся на "кладбище" автобусов, когда ехал в Конаев через село Жетыген. Он отметил, что сам довольно часто пользуется общественным транспортом, поэтому удивился тому, как почти новые автобусы без дела оставили стоять под солнцем.

Корреспондент Zakon.kz узнал, кому сейчас принадлежат эти автобусы и что теперь с ними будет.