Легче новые купить: "Алматыэлектротранс" о кладбище автобусов в Алматинской области

Нашлись желающие отремонтировать почти 100 автобусов из широко обсуждаемого "кладбища", расположившегося в поселке Жетыген Алматинской области. Об этом заявили в ТОО "Алматыэлектротранс". Zakon.kz поинтересовался, что будет с остальным простаивающим общественным транспортом.

Во время пресс-завтрака заместитель генерального директора по техническим вопросам ТОО "Алматыэлектротранс" Айдар Ешпанов рассказал, что в компанию обратились неравнодушные, которые изъявили желание отремонтировать около 100 автобусов с "кладбища" в Жетыгене.

"К нам приходили люди, которые хотят восстановить и разговор шел чуть ли не о 100 автобусах YUTONG. То есть, они берут автобус с двигателем, коробкой и готовы восстановить. В Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане построили заправки, и многие регионы по опыту Алматы переходят на газ, потому что это чистая экология". Айдар Ешпанов

В компании добавили, что эти автобусы из "кладбища" были переданы разным областям Казахстана.

"То есть, те которые были еще способны ездить. А по остальным решение принимаем не мы. Есть специальный совет. Нет такого, что 20 лет прошло, возьмем к себе домой автобус, делать кухню на колесах. Даже когда говорят "кладбище автобусов", никто не подумает о том, что там 60% списанные. Мы не можем их выбросить или еще что-то. По ним должны принять решение. Может быть их продадут на металлолом", – уточнили в транспортной компании.

Также перевозчик уверяет, что, если алматинцу дадут выбрать ездить в комфорте или на старом авто, он выберет первое.

"Мы все с вами жители Алматы. Если взять недорогой китайский автомобиль, там внутри чуть ли не космический корабль, все упаковано, комфорт: экраны, кресло подогревается, массаж, все есть. Или вы будете ездить на старой машине, которую нужно без конца чинить? Конечно, мы выберем современные технологии ради удобства пассажиров. Чинить старые автобусы – слишком затратно. Они требуют на ремонт 70% от стоимости. При этом проходит он год или два, и снова окажется на "кладбище". Айдар Ешпанов

В "Алматыэлектротранс" добавили, что городские автобусы перегружены и ездят практически без остановки, что влияет на их состояние.

"Не стоит сравнивать машину с автобусом. На машине вы ездите на работу и обратно, и то она ломается. А автобус работает круглый год без выходных, по 20 часов в день, с учетом мойки и заправки. У него другие условия эксплуатации. Тем более, машина везет максимум пять человек, а у автобуса в часы пик двери еле закрываются. Сравнивать такие вещи – условно. Мы должны к этому относиться с пониманием". Айдар Ешпанов

В начале года в Казнете появилось видео, на кадрах которого мужчина, представившись бывшим сотрудником ТОО "Алматыэлектротранс", показал "кладбище" автобусов. Он отметил, что все автобусы практически новые.