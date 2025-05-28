Это мракобесие, которому нет оправдания: спикер Мажилиса о краже невест

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов 28 мая 2025 года отреагировал на введение уголовной ответственности за кражу невест в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов" Ерлан Кошанов назвал важным для общества.

"В первую очередь это вопрос, касающийся судьбы наших дочерей, сестер, будущих матерей. В последнее время все чаще, прикрываясь национальными традициями, стали осуществляться попытки навязывания практики похищения невест. Это, по сути, грубая дискриминация прав и свобод человека. Выступая на заседании Национального Курултая, глава государства четко заявил: "Это беззаконие и мракобесие, которому нет никакого оправдания. В цивилизованном обществе достоинство, права и свободы каждого гражданина должны быть бесценными", – сказал он.

Между тем, по его словам, только единичные случаи дел о принуждении к браку доходили до суда.

"Только пять из 256 случаев были переданы в суды за последние пять лет. Во многом это было следствием пробелов в законодательстве. В этой связи депутатами инициированы поправки, предусматривающие ответственность за подобные действия в виде ограничения свободы до 10 лет. Данная мера позволит дать полноценную правовую оценку подобным действиям, а также защитить честь и достоинство человека от преступных посягательств", – уверен спикер Мажилиса.

В пример он привел опыт соседних стран. Так, в уголовных кодексах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана предусмотрена ответственность за похищение женщин с целью заключения брака.

Отметим, что 28 мая 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении поправки, которыми в Казахстане впервые вводится наказание за сталкинг и возвращается в Уголовный кодекс статья о краже невест. Документ направлен в Сенат.

