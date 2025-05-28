#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

Это мракобесие, которому нет оправдания: спикер Мажилиса о краже невест

Ерлан Кошанов, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 19:40 Фото: senate.parlam.kz
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов 28 мая 2025 года отреагировал на введение уголовной ответственности за кражу невест в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов" Ерлан Кошанов назвал важным для общества.

"В первую очередь это вопрос, касающийся судьбы наших дочерей, сестер, будущих матерей. В последнее время все чаще, прикрываясь национальными традициями, стали осуществляться попытки навязывания практики похищения невест. Это, по сути, грубая дискриминация прав и свобод человека. Выступая на заседании Национального Курултая, глава государства четко заявил: "Это беззаконие и мракобесие, которому нет никакого оправдания. В цивилизованном обществе достоинство, права и свободы каждого гражданина должны быть бесценными", – сказал он.

Между тем, по его словам, только единичные случаи дел о принуждении к браку доходили до суда.

"Только пять из 256 случаев были переданы в суды за последние пять лет. Во многом это было следствием пробелов в законодательстве. В этой связи депутатами инициированы поправки, предусматривающие ответственность за подобные действия в виде ограничения свободы до 10 лет. Данная мера позволит дать полноценную правовую оценку подобным действиям, а также защитить честь и достоинство человека от преступных посягательств", – уверен спикер Мажилиса.

В пример он привел опыт соседних стран. Так, в уголовных кодексах Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана предусмотрена ответственность за похищение женщин с целью заключения брака.

Отметим, что 28 мая 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении поправки, которыми в Казахстане впервые вводится наказание за сталкинг и возвращается в Уголовный кодекс статья о краже невест. Документ направлен в Сенат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи
Общество
19:23, Сегодня
Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
Общество
18:32, Сегодня
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Общество
17:55, Сегодня
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: