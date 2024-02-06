Как повлияет демонополизация на тариф и улучшит ли качество связи?

По мнению международного эксперта Армана Абдрасилова, МЦРИАП каких-то значимых аргументов в пользу демонополизации не приводит.

С осторожностью оценивают возможность снижения цен предприниматель и бизнес-эксперт блога об экономике taj.report Ерлан Тажибаев.

А ректор университета "Мирас" Нуркен Халыкберген предлагает взглянуть на ряд факторов: "Во-первых, есть предположение, что тарифы и цены на услуги сотовой связи не будут падать, а наоборот. Во-вторых, разделение большой компании на меньшие единицы может привести к временному снижению качества обслуживания из-за разделения ресурсов, переориентации бизнес-процессов и возможного сокращения штата".





Без инфраструктуры никак

С осторожностью призывает относиться к демонополизации руководитель Евразийской сети экспертов в области цифровизации (EDEN) Дмитрий Шедко: "Рынки связи в странах СНГ по размерам своей капитализации достаточно малы. И это становится ключевым фактором, тормозящим инновации.





Коммерческие операторы хорошо умеют считать деньги и, как правило, не спешат серьезно вкладываться в новые технологии и новый уровень качества до того, как вернут инвестиции в предыдущие поколения

технологий".





Основатель и управляющий партнер холдинга MOST Павел Коктышев полагает, что с точки зрения инфраструктуры – стране необходима одна высокотехнологичная опорная сеть.