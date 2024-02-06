Как повлияет демонополизация на тариф и улучшит ли качество связи?
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Государство решило придать рынку связи Казахстана новый импульс через демонополизацию основного игрока. 31 января было объявлено о выводе в конкурентную среду операторов Tele2 и Altel.
За счет продажи, МЦРИАП рассчитывает увеличить конкуренцию на рынке связи, заставив игроков уделять больше внимания качеству услуг и цены. Эксперты, в целом приветствуют намерение государства, но говорят о том, что это не означает получение желаемого результата.
"Я горячо приветствую идею демонополизации рынка связи. Я за то, чтобы к нам приходили крупные международные игроки – с технологиями, менеджментом, сервисом. Это заставит рынок взбодриться, инвестировать в качество услуг. И выиграет от этого простой клиент".Алексей Бендзь
По мнению международного эксперта Армана Абдрасилова, МЦРИАП каких-то значимых аргументов в пользу демонополизации не приводит.
"Чуда не произойдет. Каналы связи не обойдутся дешевле, потому что контракты "Казахтелекома" так и останутся. В таком виде я не вижу улучшения", – считает эксперт.
С осторожностью оценивают возможность снижения цен предприниматель и бизнес-эксперт блога об экономике taj.report Ерлан Тажибаев.
"Надо понимать, что рынок сформирован, и есть определенные capacity у рынка. И вот, заходит новый игрок, от которого требуются большие вложения в создание новой инфраструктуры. Это может повлиять на качество услуг, напрямую коснувшись пользователя", – отмечает эксперт.
А ректор университета "Мирас" Нуркен Халыкберген предлагает взглянуть на ряд факторов: "Во-первых, есть предположение, что тарифы и цены на услуги сотовой связи не будут падать, а наоборот. Во-вторых, разделение большой компании на меньшие единицы может привести к временному снижению качества обслуживания из-за разделения ресурсов, переориентации бизнес-процессов и возможного сокращения штата".
Без инфраструктуры никак
С осторожностью призывает относиться к демонополизации руководитель Евразийской сети экспертов в области цифровизации (EDEN) Дмитрий Шедко: "Рынки связи в странах СНГ по размерам своей капитализации достаточно малы. И это становится ключевым фактором, тормозящим инновации.
Коммерческие операторы хорошо умеют считать деньги и, как правило, не спешат серьезно вкладываться в новые технологии и новый уровень качества до того, как вернут инвестиции в предыдущие поколения
технологий".
Основатель и управляющий партнер холдинга MOST Павел Коктышев полагает, что с точки зрения инфраструктуры – стране необходима одна высокотехнологичная опорная сеть.
"Если посмотреть на любую из крупных рыночных экономик, можно увидеть, что число инфраструктурных операторов остается стабильно невысоким, а конкуренцию и развитие новых услуг обеспечивают действующие на их сетях виртуальные операторы – MVNO. Их в каждой стране насчитываются десятки. Инфраструктурные операторы обеспечивают физический доступ клиентов к сети, MVNO – разные пакеты услуг".Павел Коктышев
Без ущерба для соцпрограмм
Но какое бы соглашение не было достигнуто, в любом случае оператор "Kсell" останется госкомпанией. Не потребует ли активная конкурентная борьба отвлечения средств группы "Казахтелеком" в ущерб социальным проектам", с учетом того, что Казахстан обладает огромной территорией и низкой плотностью населения?
Как отмечает Дмитрий Шедко: "Помимо доступности услуг связи в сельской местности, качественная инфраструктура требуется образованию, здравоохранению – сферам, не слишком интересным операторам в коммерческом смысле. Есть широкий спектр государственных информационных ресурсов и цифровых услуг. Кто их будет поддерживать, стоит задуматься заранее".
Эксперты призывают обратить внимание на мировой опыт развития виртуальных операторов (MVNO), которые, действуя на инфраструктуре системообразующих игроков, могли бы укрепить конкурентную среду и расширить перечень и качество предоставляемых услуг.
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