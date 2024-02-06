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Жумангарин сохранил должность зампремьера

Жумангарин сохранил должность зампремьера Фото: пресс-служба правительства РК
Серик Жумангарин сохранил должность заместителя премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актюбинске.

Окончил Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова (1997) по специальности "Экономика".

В разные годы работал: 

  • Коммерческий директор МЧП "Тынай" (1993-1994);
  • Директор МЧП "Медкорп", главный бухгалтер, директор МЧП "АСБ", директор представительства АО "Атырауский НПЗ", коммерческий директор ТОО "Компания Global", генеральный директор ТОО "Корпорация "Батыс Ойл Газ" (1994-2004);
  • Заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе (2005-2006);
  •  Начальник Отдела предпринимательства г. Актобе (04.2006-12.2006);
  • Заместитель начальника Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007);
  • Начальник Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008);
  • Директор Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008);
  • Заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, директор Департамента развития торговли (06.2008-04.2010);
  • Заместитель Председателя Правления АО "Казахстанское контрактное агентство" (04.2010-07.2010);
  • Заместитель, первый заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc" (07.2010-11.2011);
  • Директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (03.2012-07.2012);
  • Председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (25.07.2012-01.2013);
  • Вице-министр регионального развития Республики Казахстан (02.2013-15.08.2014);
  • Председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (08.2014-01.2017);
  • Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (01.2017-04.2019);
  • Член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (с 21.05.2019), Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020);
  • Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (14.09.2020-15.08.2022);
  • И.о. заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан (15.08.2022-02.09.2022),
  • Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан (02.09.2022, переназначен 03.04.2023-02.09.2023);
  • Заместитель премьер-министра Республики Казахстан (с 02.09.2023).

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