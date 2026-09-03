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Политика

Серик Жумангарин сохранил свою должность – президент подписал указ

Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 10:17 Фото: primeminister.kz
Серик Жумангарин переназначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении, распространенном в четверг.

Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт (1993, специальность "теплофизика"), Казахский государственный университет имени Е. А. Букетова (1997, специальность "экономика"), Международную академию бизнеса (2013, степень магистра делового администрирования).

Трудовую деятельность начал с должности коммерческого директора МЧП "Тынай" (1993-1994). Затем работал директором МЧП "Медкорп", главным бухгалтером, директором МЧП "АСБ", директором представительства АО "Атырауский НПЗ", коммерческим директором ТОО "Компания Global", генеральным директором ТОО "Корпорация "Батыс Ойл Газ" (1994-2004).

Также занимал такие должности, как заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования Актобе (2005-2006), начальник Отдела предпринимательства Актобе (04.2006-12.2006), замначальника управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2006-2007), начальник управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (2007-2008), директор департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области (03.2008-06.2008).

Вместе с тем был зампредседателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директором Департамента развития торговли (06.2008-04.2010), зампредседателя правления АО "Казахстанское контрактное агентство" (04.2010-07.2010), заместителем, первым зампредседателя правления АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NadLoc" (07.2010-11.2011), директором Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК (03.2012-07.2012).

Кроме того, занимал такие должности, как председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК (25.07.2012-01.2013), вице-министр регионального развития РК (02.2013-15.08.2014), председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (08.2014-01.2017), вице-министр национальной экономики РК (01.2017-04.2019), член коллегии Евразийской экономической комиссии от РК (с 21.05.2019), министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (20.12.2019-14.09.2020).

Был также председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК (14.09.2020-15.08.2022), и. о. заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции РК (15.08.2022-02.09.2022), зампремьера – министром торговли и интеграции РК (02.09.2022, переназначен 03.04.2023-02.09.2023), зампремьера РК (02.09.2023, переназначен с 06.02.2024-21.12.2024).

Должность заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Серик Жумангарин занимает с 21 декабря 2024 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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