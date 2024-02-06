Нурлан Байбазаров назначен главой МНЭ

Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики, сообщает Zakon.kz

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан", – говорится в тексте указа.

Он родился 10 октября 1975 года. Окончил Казахскую государственную академию управления.

Ранее работал председателем правления АО "НУХ "Байтерек".

Также был начальником управления агентского обслуживания проектов, управляющим директором по инвестиционным проектам, директором департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО "Банк Развития Казахстана", директором департамента развития отраслей экономики в министерстве национальной экономики РК и председателем правления АО "Банк Развития Казахстана".

Ранее сообщалось, что Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана.

