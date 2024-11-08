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Байбазаров: Казахстан не будет сразу отказываться от угольной отрасли

Спецтехника, добыча угля, уголь, техника для добычи полезных ископаемые, горнодобывающая промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2024 11:50 Фото: pixabay
Министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров рассказал о мерах, предпринимаемых правительством по декарбонизации экономики страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ признал, что сегодня предъявляются высокие требования в части снижения вреда экологии.

"На Западе уже все отказываются от угольных станций. Международные институты уже перестали финансировать такого рода проекты. Поэтому мы сейчас занимаемся модернизацией Экибастузских угольных станций. Там есть технологии, которые позволяют управлять выбросами. Мы сейчас не будем сразу ставить крест на целую угольную отрасль, но будем идти через технологии по снижению выбросов", – рассказал Нурлан Байбазаров в кулуарах министерской конференции ЦАРЭС в Астане 8 ноября 2024 года.

Параллельно, по его словам, Казахстан планирует в ближайшие годы развить возобновляемые источники энергии.

"10 тыс. мегаватт построить именно из зеленых источников. Это ветер, солнце, гидростанции. Работа в этом направлении ведется с министерством экологии. Сейчас готовят отдельные подходы по декарбонизации, по налаживанию системы торговли квотами за выбросы. Я думаю, новые производства, которые мы создаем, на самом деле соответствуют технологическим всем параметрам. Мы стараемся сейчас везде применять современные технологии", – заверил глава МНЭ.

19 июня 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики". Документ направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики.

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