Страны СНГ договорились сообща бороться с биологическими рисками

Депутаты Мажилиса ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Представила законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера" министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Документ, по ее словам, подписан в Астане 28 октября 2022 года восемью странами из 11 участниц.

"Соглашение разрешит создать условия, позволяющие странам сотрудничать в части предупреждения и ликвидации ЧС санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств-участников СНГ. В том числе, с помощью специализированных противоэпидемических бригад", – сказала она.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что соглашение подписано в целях создания условий, позволяющих сторонам сотрудничать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории государства – участника СНГ, в том числе с помощью специализированных противоэпидемических бригад.



Отмечается, что законопроект не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Казахстана.

Ранее депутаты одобрили во втором чтении проект закона, ужесточающий ответственность за семейно-бытовое насилие.