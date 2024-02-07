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Законодательство РК

Президент отметил несовершенство Градостроительного кодекса и поручил его доработать

Токаев поручил правительству кардинально упростить порядок утверждения ПСД для инвесторов Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что актуальной проблемой является отсутствие эффективного регулирования строительной отрасли, играющей большую роль в социально-экономической жизни страны, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отметил президент, действующая методика определения объективной стоимости проектов, основанная на сметных расчетах, значительно отстает от мировых стандартов.

"Инвесторы теряют время, деньги и мотивацию, а затем уходят в страны с минимальными требованиями к получению разрешительных документов. Правительству на основе международного опыта следует кардинально упростить порядок утверждения проектно-сметной документации для инвесторов", – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства Казахстана 7 февраля 2024 года.

Он напомнил, что полтора года назад "поручал разработать Градостроительный кодекс, соответствующий лучшим мировым практикам".

"В мой адрес поступает много обращений от экспертов и бизнес-сообщества, что проект кодекса не отвечает поставленной задаче, представляет собой свод уже действующих норм, не содержит новых подходов и решений. Поэтому проект нужно основательно доработать".Касым-Жомарт Токаев

Текстовую трансляцию с расширенного заседания правительства можете прочитать здесь.

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Правительство РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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