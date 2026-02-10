О "самоуверенных дилетантах" в сфере энергетики заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства поручил решить вопрос с дефицитом электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, тотальная цифровизация и внедрение искусственного интеллекта невозможны без достаточного и стабильного производства электроэнергии.

"Чтобы покрыть внутренний дефицит, страна вынуждена ежегодно импортировать электроэнергию. В прошлом году импорт составил 3,7 млрд киловатт-часов. Ситуацию усугубляет высокий уровень износа генерирующих мощностей и электросетей. За последние три года по программе "Tариф в обмен на инвестиции" в сферу энергетики направлено свыше одного триллиона тенге. Основная часть инвестиций, или более 900 млрд тенге, была затрачена на ремонт, и только 140 млрд – на ввод новой генерации. Этого явно недостаточно для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы", – сказал Токаев.

Он назвал дефицит энергии большой преградой на пути прогресса нашей страны.

"Строить планы без учета этого важного фактора – значит ставить телегу впереди лошади. Очевидно, что бывшие руководители профильного министерства занимались исключительно вопросами нефти, тогда как производство электроэнергии было отодвинуто на второй план. Теперь нам предстоит оперативно устранить эти недоработки. В настоящее время в Казахстане производится 123 млрд киловатт-часов электроэнергии. Для нашей страны это недостаточно. По заверениям Правительства, до конца 2029 года будут введены 13,3 гигаватт новых мощностей, из которых 5,9 гигаватт приходится на возобновляемые источники энергии. Правительство также ожидает, что уже в 2027 году будут покрыты все потребности экономики в электроэнергии с профицитом в 1,3 млрд киловатт-часов", – отметил глава государства.

Но эти цифры, подчеркнул Токаев, имеют ценность только при одном условии – если принятые обязательства будут исполнены своевременно, а планы подкреплены финансированием.

"Кроме того, уже стало своего рода привычкой переносить сроки ввода мощностей. Например, сроки завершения модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, пересматривались неоднократно, работа продолжается до сих пор. Поэтому Правительство обязано обеспечить полноценный ввод всех запланированных энергетических мощностей. О переносах сроков речи быть не может. Думаю, что основная проблема – в отсутствии должных специалистов. Вопросами в энергетической сфере стали заниматься все подряд, а именно самоуверенные дилетанты, которые считают, что им все по плечу", – добавил глава государства.

Ранее о значительном дефиците электроэнергии в стране заявил премьер-министр Олжас Бектенов.