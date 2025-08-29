Незаконное строительство в Алматы: кафе лишилось пристройки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы под снос по решению суда попала пристройка к кафе по ул. Жумабаева, 23Б, сообщает Zakon.kz.

По информации управления градостроительного контроля, собственник (физлицо) возвел пристройку при отсутствии разрешительных документов, что выявили во время внеплановой проверки. "В отношении собственника приняты административные меры, после чего дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города. 27 июня 2025 года постановлением суда собственник признан виновным, с принудительным сносом незаконно возведенного строения", – сообщили в управлении 29 августа. Демонтаж объекта произвел сам собственник. Фото: пресс-служба акимата Алматы 13 августа стало известно о сносе двухэтажного строения по ул. Курмангазы, 103 в Алматы, возведенного незаконно.

