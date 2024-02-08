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Новая глава Минздрава об ОСМС: Вопрос о закрытии не стоит

Казахстан ОСМС Альназарова Фото: senate.parlam.kz
Новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Сената 8 февраля заявила, что вопрос об отмене обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) в Казахстане не стоит и не должен стоять, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова считает, что обязательная система медстрахования в Казахстане нужна, несмотря на ее недочеты.

"Вопрос о закрытии ОСМС не стоит и не должен стоять. Система медстрахования нам нужна. Мы должны продолжать и совершенствовать программу. Да, мы понимаем, что сегодня более чем достаточно нареканий со стороны населения. В то же время глава государства сказал, что объем финансирования увеличивается. Но параллельно увеличивается количество обращений на некачественное оказание медпомощи".Акмарал Альназарова

По итогам 2023 года число жалоб пациентов выросло на 20%. Минздрав уже принялся анализировать структуру этих жалоб.

"Минздрав примет меры и решения в части урегулирования нормативных актов. Избыточное хождение мы должны минимизировать. И в первую очередь вся работа должна быть направлена на эффективное использование бюджетных средств. Полностью отказаться от неэффективных трат. То есть 2,8 трлн тенге – это немалая сумма. Вопрос – как мы ее сейчас расходуем. Сейчас мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы мы не допускали неэффективную растрату".Акмарал Альназарова

За пять лет работы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане, заявил на расширенном заседании правительства 7 февраля президент Касым-Жомарт Токаев.

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