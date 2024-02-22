Отмену выдачи медсправок незастрахованным казахстанцам прокомментировала глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 22 февраля 2024 года прокомментировала отмену выдачи медицинских справок казахстанцам, незастрахованным в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

Журналисты спросили у главы Минздрава про выдачу справок казахстанцам для водительских удостоверений, если они не в системе ОСМС.

"Я считаю, что, в целом, население должно идти осознанно в систему медицинского страхования. Для этого необходимо улучшить качество медицинских услуг, обеспечить прозрачность расходов и, в целом, эффективность системы здравоохранения. Те шаги, которые мы сегодня озвучили, будут предприняты в этом году". Акмарал Альназарова

Министр считает, что в целом предпринимаемые Минздравом шаги "должны привлечь новых участников системы медицинского страхования".

"Пока вопросов по каким-то другим методам регулирования и привлечения населения в систему ОСМС, в частности, то, что вы озвучили, не рассматривается". Акмарал Альназарова

Ранее новость о том, что с 2025 года верхний предел взносов в Фонд социального медицинского страхования могут увеличить до 50-кратного минимального размера заработной платы, вызвала широкий резонанс. Казахстанцы выступили против такого решения. 1 февраля 2024 года эксперт назвал плюсы и минусы предлагаемых поправок по ОСМС.

Материал по теме Как казахстанцев будут убеждать застраховаться

2 ноября 2023 года вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев рассказал, что могут запретить казахстанцам, незастрахованным в ОСМС.