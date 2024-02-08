ВВП Казахстана вырос в 2023 году на 5,1%. Экономику поддержали инвестиции

В 2023 году ВВП Казахстана вырос сразу на 5,1% – в полтора раза больше, чем в 2022-м. Главными факторами роста стали не только высокие цены на сырье и увеличение внутреннего спроса, но и инвестиционная активность.

В ЕАБР, например, считают, что именно раскрытие потенциала экономики помогло привлечь в страну дополнительные инвестиции, и это создало стимулы для ее развития.





Что происходит в экономике? За девять месяцев 2023 года в экономику пришло 19,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Эти цифры показывают, что экономика Казахстана адаптировалась к сложным внешним условиям, которые начались еще во время пандемии коронавируса и продолжились из-за осложнившейся геополитической ситуации в мире.



Эти инвестиции в основном направляются в сектор промышленности. И это направление становится актуальнее в связи с последними поручениями президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые он дал на расширенном заседании правительства 7 февраля. Была отмечена необходимость "придать новый импульс промышленному развитию страны". Для этого нужен запуск "прорывных" проектов – эти производства должны будут изменить структуру экономики, создать прочный промышленный каркас и точки технологического роста.

"Возможности для появления новых передовых производств у нас имеются. К примеру, крупные нефтегазовые и горно-металлургические компании при освоении недр должны внедрять технологические новшества, меняя структуру национальной экономики", – сказал глава государства.

Определенные успехи, подчеркнул президент, уже есть у казахстанского автомобилестроения, но таким же образом надо укреплять и другие перспективные отрасли обрабатывающей промышленности. При этом ключевым условием динамичного роста промышленности является обеспечение реального сектора долгосрочной ликвидностью.



Развитие промышленности потребует значительных инвестиций, и результаты в этом направлении уже есть. В 2022 году в экономику пришло 28 млрд долларов инвестиций, что стало рекордом за последнее десятилетие. По итогам прошлого года ожидают уровень в 27 млрд. При этом инвестиции привлекаются не только из-за рубежа, но и внутри страны. Иностранный бизнес все еще больше вкладывается в добывающие сектора. По данным Нацбанка, за первые три квартала из 19,7 млрд долларов инвестиций большая часть – 43% – пришла в горнодобывающую промышленность, а в обрабатывающей показатель меньше – 20%.

Фото: БРК

Работа внутренних инвесторов В то же время по внутренним инвестициям ситуация отличается. Казахстанские институты развития, например, из холдинга "Байтерек" ставят приоритетом поддержку производств, которые выпускают продукцию средних и высоких переделов. Это видно на примере Банка развития Казахстана, который и был создан для поддержки диверсификации экономики.

В декабре 2023 года банк сообщил о результатах своей деятельности. Согласно размещенной на сайте БРК информации, в 2023-м были освоены финансовые средства по 42 проектам в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре, а также по поддержке экспорта.

Фото: БРК

Основу портфеля БРК сейчас составляют проекты в металлургии – это примерно четверть портфеля по сумме финансирования, нефтепереработке – 29,4%, горно-металлургическом комплексе – 14,3%, электроэнергетике – почти 9% и машиностроении – 6,2%. Все это новые рабочие места и выплаты в бюджет, то есть прямой вклад в развитие экономики Казахстана.



В целом с момента основания БРК помог ввести в эксплуатацию 138 новых инвестпроекта, где было создано более 33 тысячи рабочих мест. Например, была поддержана модернизация трех НПЗ в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило перейти на выпуск топлива классов Евро-4 и Евро-5, запущен трансформаторный завод в Шымкенте. Его продукция поставляется по Казахстану и за рубеж – к примеру, в Южную Корею. Можно отметить поддержку нескольких проектов по выпуску ферросплавов. Они помогли стране подняться в "топ" мировых экспортеров этой продукции и освоить новые компетенции.



Такие производства создают новый каркас экономики страны и помогают освоить выпуск продукции, которая ранее не выпускалась или выпускалась в недостаточных для рынка объемах. К примеру, помимо трансформаторов, в Казахстане начали производить автомобили Hyundai, железнодорожные колеса, каустическую соду и цианистый натрий – ранее по этим позициям у страны была зависимость от импорта. Также больше продукции стало поставлять за рубеж. БРК поддерживает экспорт растительного масла, кабелей и продукции машиностроения. Выход на новые рынки дает бизнесу дополнительную выручку, которую он направляет на свое развитие.

Фото: БРК