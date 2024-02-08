Буран в Астане: аким выступил с важным обращением

Аким Астаны Женис Касымбек 8 февраля 2024 года обратился к жителям и гостям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой, сообщает Zakon.kz.

Глава города подчеркнул, что в связи с бураном и сильными ветрами все службы города работают в усиленном режиме.

"Коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме очищать улицы города от снега, при необходимости посыпают дороги и тротуары песко-соляной смесью". Женис Касымбек

Кроме того, он попросил пожилых людей и детей во избежание травм воздержаться от выхода на улицу.

"Автовладельцам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и все правила дорожного движения". Женис Касымбек

Также градоначальник попросил всех следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, в том числе на трассах города.

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8 февраля в Астане разбушевалась непогода – метель и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Столичный аэропорт также выступил с заявлением: из-за непогоды отменяют и задерживают авиарейсы.