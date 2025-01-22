В Абайской области беременная женщина едва не родила на трассе в бушующую метель
По информации МЧС РК, инцидент произошел в селе Баканас Аягозского района, где из-за непогоды автомобильное движение было практически парализовано. Сообщение о необходимости экстренной транспортировки беременной женщины поступило на пульт службы "112" от акима сельского округа Оркен.
На место оперативно выехали спасатели и медицинская бригада из города Аягоз. Благодаря слаженной работе роженицу доставили в родильное отделение Аягозской центральной районной больницы.
По информации главного врача больницы Шалкара Омарова, женщина благополучно родила здорового малыша – первенца в семье. Состояние матери и ребенка оценивается как хорошее, оба готовятся к выписке.
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