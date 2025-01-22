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Общество

В Абайской области беременная женщина едва не родила на трассе в бушующую метель

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 20:35 Фото: primeminister.kz
В Абайской области 22 января спасатели МЧС совместно с медиками оперативно доставили роженицу в больницу, несмотря на бушующую метель, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, инцидент произошел в селе Баканас Аягозского района, где из-за непогоды автомобильное движение было практически парализовано. Сообщение о необходимости экстренной транспортировки беременной женщины поступило на пульт службы "112" от акима сельского округа Оркен.

На место оперативно выехали спасатели и медицинская бригада из города Аягоз. Благодаря слаженной работе роженицу доставили в родильное отделение Аягозской центральной районной больницы.

По информации главного врача больницы Шалкара Омарова, женщина благополучно родила здорового малыша – первенца в семье. Состояние матери и ребенка оценивается как хорошее, оба готовятся к выписке.

Ранее казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на предстоящий четверг, 23 января 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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