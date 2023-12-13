Замерзающего лебедя спасли из обледеневшего пруда в Таразе

Сотрудники ДЧС Жамбылской области спасли лебедя, который остался посреди замерзшего пруда в Таразе. Для этого им пришлось использовать водолазный костюм, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области 13 декабря, на пульт "112" Центра оперативного управления поступила информация о том, что посреди пруда в городском парке Тараза замерзает лебедь. Птица оказалась в ледяном плену и не могла самостоятельно добраться до гнезда.





Выручать лебедя отправились сотрудники оперативно-спасательного отряда. Один из них надел водолазный костюм, погрузился в ледяную воду и помог птице доплыть до гнездовья.

Ранее в этом году сотрудники национального парка "Бурабай" спасли необычную хищную птицу.