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Замерзающего лебедя спасли из обледеневшего пруда в Таразе

Замерзающего лебедя спасли из обледеневшего пруда в Таразе Фото: pixabay
Сотрудники ДЧС Жамбылской области спасли лебедя, который остался посреди замерзшего пруда в Таразе. Для этого им пришлось использовать водолазный костюм, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области 13 декабря, на пульт "112" Центра оперативного управления поступила информация о том, что посреди пруда в городском парке Тараза замерзает лебедь. Птица оказалась в ледяном плену и не могла самостоятельно добраться до гнезда.


Выручать лебедя отправились сотрудники оперативно-спасательного отряда. Один из них надел водолазный костюм, погрузился в ледяную воду и помог птице доплыть до гнездовья.

Ранее в этом году сотрудники национального парка "Бурабай" спасли необычную хищную птицу.

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