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Кота, который сутки просидел на дереве, спасли в ВКО

спасение кота, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 12:10 Фото: ДЧС ВКО
Спасатели из Восточного Казахстана пришли на помощь испуганному коту, который около суток просидел на дереве, сообщает Zakon.kz.

Хозяйка впервые выпустила кота на улицу, там его напугали лаем собаки, он забрался на дерево по улице Бажова и просидел там сутки. На помощь вызвали спасателей, которые с помощью трехколенной лестницы добрались до напуганного пушистика.

"Спасатель Максим Никирев взял кота в руки, он дрожал и царапался, однако сноровка сотрудника службы ЧС позволила удержать животное и спустить с высоты, а затем передать в руки переживающей хозяйки", – сообщили в ДЧС ВКО.
спасение кота, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 12:10

Фото: ДЧС ВКО

МЧС Казахстана опубликовало 13 июня кадры спасения собаки, которая едва не погибла, застряв в гудроне. 

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