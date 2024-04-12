Вторая волна паводков ожидается в ВКО

Старший инженер Управления по предупреждению ЧС ДЧС ВКО Аяулым Кекиева 12 апреля на брифинге в СЦК заявила, что в регионе ожидается вторая волна паводков в середине апреля, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Аяулым Кекиевой, в Восточно-Казахстанской области завершается первая волна паводков.

"Учитывая высоту снежного покрова, влагозапасов на горных территориях региона, плюсовую температуру в ночное время и осадки в середине апреля, мы ожидаем вторую волну паводка. Также ожидаем подъем уровня воды в горных реках", – проинформировала спикер.

Она отметила, что сейчас снежный покров составляет 53%. Это в основном в горных регионах.

"Во многих районах снегозапас с содержанием воды выше нормы в полтора-два раза, что не исключает угрозу возникновения паводка. В целях изучения паводковой ситуации у нас постоянно ведется аэровизуальный осмотр, а все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. На плотинах снижен уровень воды, а также местными исполнительными органами ведется работа по очистке арыковых каналов, усилен мониторинг талых вод и прохождения заторов на реках, проводится объезд по паводкоопасным участкам", – продолжила Аяулым Кекиева.

Она также дополнила, что в круглосуточном режиме работает оперативный штаб для координации паводковой ситуации, все силы и средства приведены в готовность, а паводковая ситуация в области стабильна и находится на контроле.

Для защиты населенных пунктов от подтоплений и сбора паводковых вод Министерство водных ресурсов и ирригации приступило к работам по строительству 20 водохранилищ. Новые водохранилища появятся в 11 областях.