Какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в ближайшие три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 10 по 12 февраля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

10 февраля: переменная облачность, ночью и утром – осадки (дождь с переходом в снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -7-9°, днем с дальнейшим понижением.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°, днем -15-17°.

12 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°, днем -15-17°.

Алматы

10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +10+12°.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +11+13°.

12 февраля: облачно, осадки, днем временами сильные (преимущественно снег), туман, гололед. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем 0+2°.

Шымкент

10 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +17+19°.

11 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +16+18°.

12 февраля: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +3+5°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие 7 дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидаются обильные осадки и похолодание. В отдельные дни пройдут дожди и опустится туман.

