Грибы на полу и стенах: актаусцы живут в арендном жилье в сырости и без тепла

Жильцы одного из домов 33 микрорайона Актау жалуются на постоянную сырость в квартирах, из-за чего прямо из стен и пола стали расти грибы, передает корреспондент Zakon.kz.

Дом был сдан в эксплуатацию в 2018 году, всего в нем 196 квартир. Из них 126 – это арендное жилье. В 2019 году дом был передан на баланс ЖКХ. Ключи от этих квартир когда-то выдали переселенцам из города Жанаозена.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Алмагуль Сактаганова также переехала с семьей из Жанаозена. У женщины 3 детей и 1 внук. Алмагуль воспитывает детей одна.

"Мы переехали летом, и эти проблемы были не так заметны. Все проблемы вылезли зимой. Отопления нет, мы отапливаемся электропечкой. На улице холодно, дома жарко, из-за этого постоянная сырость. У многих под линолеумом слой плесени. Штукатурка с потолка постоянно сыпется от влажности. Дверь гниет, краска на стенах отслаивается, в подъезде вся плитка обрушилась. Однажды я обнаружила, что из-под пола вырос гриб, я убрала его, но он растет снова и снова. Конечно, в такой сырости не только грибы появятся. Дети постоянно болеют, в месяц тратим до 40 тыс. только на лекарства", – рассказала Алмагуль Сактаганова.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Несмотря на то, что в доме нет отопления, счета за него приходят регулярно – жалуются жильцы. В месяц за аренду они платят от 6 до 9 тыс. тенге в зависимости от квадратуры.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В актауской жилищной инспекции отмечают – КСК, обслуживающие этот дом, постоянно менялись. Нынешнее – уже 4 по счету.

"Мы взяли этот дом с начала февраля по просьбе жилищной инспекции. Здесь не было нормальной наладки системы отопления. Сейчас мы все исправили, тепло в квартирах появилось", – заявил председатель КСК Валет Кульмухамбетов.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

В отделе ЖКХ и в жилищной инспекции говорят, что уже объявили конкурс на техническое обследование дома. Результатов ожидают уже к середине года. Если дом признают аварийным и непригодным для жилья, то жильцов переселят в другие дома.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

"Если же в заключении будет сказано, что дом нуждается в капитальном ремонте, то жители смогут воспользоваться программой модернизации "Возвратные средства". В любом случае, нужно дождаться заключения. И тогда искать пути решения этой проблемы", – заявил специалист Актауской городской жилищной инспекции Айдар Ыбраев.

Жителям же пока предлагают потерпеть. Некоторые готовы съехать из квартир прямо сейчас, устав от постоянной сырости и болезней, однако ехать некуда – за ту цену, которую жильцы платят сейчас, квартиру в Актау не арендуешь.

Ранее сообщалось, что жильцы дома по госпрограмме остались без тепла в Петропавловске.