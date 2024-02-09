Аринов пообещал искоренить коррупцию в МЧС
Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на брифинге в СЦК 9 февраля заявил, что будет жестко пресекать все коррупционные проявления в структурах министерства и подведомственных организаций, передает Zakon.kz.
Он также пообещал, что улучшения в работе министерства можно будет увидеть уже в течение 6 месяцев.
"Касательно квартирных вопросов, вопросов социального обеспечения, материально-технического обеспечения, конечно, это вопросы, которые сейчас стоят у меня на повестке дня. Это вопрос номер один. По поводу вопиющих фактов денежных сборов и поборов, я думаю, мы, конечно, не будем этого допускать. Мною будет проводиться жесткая превентивная работа в этом направлении. Опыт работы в предыдущем ведомстве (Службе государственной охраны. – Прим. ред.) мне в этом плане очень поможет, я в этом не сомневаюсь. Все эти негативные проявления будут искореняться очень быстро".Чингис Аринов
Чингис Аринов назначен министром по ЧС 6 февраля.
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