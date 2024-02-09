Аринов пообещал искоренить коррупцию в МЧС

Фото: Zakon.kz

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на брифинге в СЦК 9 февраля заявил, что будет жестко пресекать все коррупционные проявления в структурах министерства и подведомственных организаций, передает Zakon.kz.

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