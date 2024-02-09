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Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы

Казахстан Алматы землетрясение МЧС расследование Фото: Zakon.kz
Министр по ЧС Чингис Аринов на брифинге в СЦК 9 февраля сообщил, что в министерстве идет внутреннее расследование ситуации с землетрясением в Алматы, передает Zakon.kz.

Он уточнил, что по нарушениям при ликвидации последствий землетрясения в Алматы органы прокуратуры проводят свое расследование, и параллельно идет внутреннее расследование в МЧС.

"У нас прежним министром подписано наше внутреннее разбирательство. В ближайшее время мы будем его завершать, я пока только предварительно с ним ознакомился".Чингис Аринов

В свою очередь советник министра по ЧС Талгат Нурмагамбетов признал, что подразделения гражданской защиты Алматы в день землетрясения 23 января не справились с поставленной задачей.

"По результатам расследования подготовлен акт с выводами и предложениями к привлечению к дисциплинарной ответственности. И самое главное – предложения по недопущению впредь подобной ситуации. Тем более в таком серьезном мегаполисе, как Алматы".Талгат Нурмагамбетов

По его словам, в Алматы имело место слабое управление и организация работ при возникновении реальной ЧС при наличии работоспособной системы оповещения населения города Алматы.

"В настоящий момент в Алматы функционирует со 100%-ным охватом сирено-речевая установка. По установке можно передавать ключевую информацию с правилами поведения населения при возникновении землетрясения. К сожалению, при принятии решения о невключении сирены можно было включить речевую установку, что не было сделано руководящим составом ДЧС. На стадии апробировании находится новое установленное оборудование – это система раннего оповещения населения, которая также сработала на момент прохождения толчков, то есть показала, что находится в рабочем состоянии".Талгат Нурмагамбетов

Также он отметил, что от жителей города прозвучали серьезные замечания в плане организации работы пунктов сбора пострадавшего населения.

"Проверка показала, что многие администрации пунктов не готовы к работе в сложных условиях. Оказалось, что отдельные пункты закрыты, а отдельные просто-напросто не пускали людей, которые пострадали при землетрясении. По отдельным руководителям будут приниматься меры дисциплинарного взыскания".Талгат Нурмагамбетов

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов. В Шымкенте также зарегистрированы толчки в два балла. Позднее казахстанские сейсмологи зафиксировали еще несколько землетрясений близ Алматы. В 10:01 того же дня в Алматы произошло еще одно землетрясение. Позднее сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение.

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС Казахстана Даулет Сарсенбаев 23 января на брифинге заявил, что все объекты в городе обследуют на наличие возможных трещин после землетрясения.

25 января министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что готов разработать новую систему массового оповещения граждан о ЧС.

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