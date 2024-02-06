Чингис Аринов назначен министром по чрезвычайным ситуациям
Фото: akorda.kz
Чингис Аринов назначен министром по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.
"Указом главы государства Аринов Чингис Сайранович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится в сообщении.
Аринов родился 29 октября 1983 года. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.
Ранее работал заместителем начальника Службы государственной охраны РК – начальником Службы охраны президента РК.
Ранее стало известно, что Мади Такиев стал новым министром финансов Казахстана.
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