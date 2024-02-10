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Снежные лавины спустили взрывами на популярном участке дороги в ВКО

спуск снежных лавин Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В горах Восточного Казахстана сохраняется лавинная опасность. Специалисты "Казселезащиты" совместно со спасателями в целях предупреждения несчастных случаев провели профилактические спуски лавин, сообщает Zakon.kz.

Изначально эксперты измерили высоту снежного покрова, температуру и влажность воздуха и снега, определение плотность снежного покрова. А затем выявили лавиноопасные очаги.

"Лавиноопасные очаги, образовавшиеся из-за переменчивой и ветреной погоды мы ликвидировали путем проведения взрывных работ на участке автодороги Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка – Северное всего сброшено 2300 кубометров снега. Данный участок автодороги очень оживленный, ежедневно здесь проезжают десятки автомобилей", – отметил руководитель ВК филиала "Казселезащита" Советбек Станбеков.

По его словам, опасность схода снежной лавины возрастает, из-за потепления, снег начинает таять, превращаясь в воду. Остающийся поверх него твердый снег при этом утрачивает сцепление с поверхностью и начинает скользить на этой водяной подушке.

ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" рекомендуют соблюдать меры безопасности. В период лавинной опасности ни в коем случае не посещать горы.


"Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них – не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону", – предупредили спасатели.

19 декабря на территории горнолыжной базы "Акбулак" спустили лавины.

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