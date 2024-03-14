Снежные лавины спустили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области специалисты провели очередные профилактические работы по спуску лавин, сообщает Zakon.kz

По информации МЧС РК, на автодороге "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" проведены взрывные работы на пяти участках.





В ведомстве отметили, что в области много лавиноопасных очагов угрожающих автомобильным дорогам, проезжая мимо них:

не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону;

если вы попали в ЧС, и вам нужна помощь спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб - "112".

Ранее сообщалось, что в ВКО в районе Алтая проведено пять профилактических спусков снежных лавин.

"Общий объем сошедшей массы составил 11 тыс. куб. м. Лавины полностью перекрыли дорогу. Пострадавших и разрушений нет. В 15:30 проезд обеспечен. Использовано 300 кг взрывчатого материала", – говорится в сообщении.