Восточный Казахстан стал центром республики по спидвею

Соревнования прошли в городе Риддер. Участие в заездах приняло девять гонщиков. Почти все они представляли Риддер. Лишь двое – Андрей и Валерий Ляпины приехали на турнир из Усть-Каменогорска.

"Виной всему происки природы, - пояснила главный судья соревнований Ольга Стребкова. - Ранее о своем желании поучаствовать в заездах заявили наши коллеги по спидвею из Рудного, Костаная, Шемонаихи. Но из -за разбушевавшейся по всей стране метели, образовавшейся на дорогах гололедицы, повсеместного закрытия трасс они не смогли приехать в наш город, побороться за призовые места".

Тем не менее соревнования состоялись. Заезды происходили в несколько этапов. На старт одновременно выезжало по три участника. По сумме набранных баллов определялся лидер и призеры республиканского турнира.

Фото: акимат ВКО

Лучшим в этот день стали хозяева турнира, мотогонщики Риддера. Чемпионом был признан Антон Моисеев. И это при том, что он обоснованно относиться к категории юниоров. Молодому человеку лишь совсем недавно исполнилось шестнадцать лет. Второе и третье место заняли его более старшие товарищи – Сергей Бирюков и Сергей Серов.

Фото: акимат ВКО

В завершении соревнований болельщики смогли пообщаться со спортсменами. Также им дали возможность рассмотреть конструктивные особенности байков, у которых в отличии от привычных "гражданских" мотоциклов более длинная конструкция, коробка передач рассчитана всего на две скорости и полностью отсутствуют... тормоза. Но главная фишка - внушительные 28-миллиметровые шипы на колесах.

Фото: акимат ВКО

Что ж, традиции возвращаются в Риддер - город всегда был центром республики по спидвею. Это стало возможным благодаря тому, что впервые со времён СССР каток на стадионе "Сокол" был залит полностью и качественно. Площадь катка около двадцати тысяч квадратных метров. Это меньше легендарного "Медео", но подобного по размеру льда в Казахстане больше нет.

Заливка катка началась в середине декабря. По пожарному рукаву диаметром пятьдесят миллиметров в круглосуточном режиме под давлением от 2,5 до 3,5 атмосферы подавалась вода. Затем все выравнивалось, грейдерами устранялись неровности и шероховатости. Итог – толщина ледового покрытия составила около пятидесяти сантиметров.